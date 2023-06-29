Головачев Михаил Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головачев Михаил Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Головачев Максим

Мать: Татьяна

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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