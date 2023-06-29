Головачев Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головачев Максим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Федора Максимовна

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Головачев Михаил Максимович

Мать ребёнка: Татьяна

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна

Смерть
Неизвестно