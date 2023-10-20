Евдокия Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1780
Дата смертиПосле 1856
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1780
Отец: Петр Иовлев
Мать: Агриппина Никитина
Бракосочетание
1794
Муж: Яков Стефанов
Рождение ребёнка
Вычислено 1811
Дочь: Рождественская Мавра Яковлева
Отец ребёнка: Яков Стефанов
На 18.09.1816 г. Мавре 5 лет. Исповедная Ведомость Московской губернии Коломенской округи села Полубояринова церкви Смоленской Пресвятой Богородицы Одигитрии на 1916 год. ЦГАМ ф. 203 оп. 747 д. 904 ... Показать все
Смерть
После 1856