Евдокия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1780

Дата смерти

После 1856

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1751 г.р.

Мать

Вычислено 1750 г.р.

Муж

Вычислено 1733 г.р.

Дети

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1780

Отец: Петр Иовлев

Мать: Агриппина Никитина

Бракосочетание
1794

Муж: Яков Стефанов

Рождение ребёнка
Вычислено 1811

Дочь: Рождественская Мавра Яковлева

Отец ребёнка: Яков Стефанов

На 18.09.1816 г. Мавре 5 лет. Исповедная Ведомость Московской губернии Коломенской округи села Полубояринова церкви Смоленской Пресвятой Богородицы Одигитрии на 1916 год. ЦГАМ ф. 203 оп. 747 д. 904 ... Показать все
Смерть
После 1856
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