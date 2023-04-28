Кизирева (Келасьева) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКизирева (Келасьева) Мария Васильевна

Кизирева (Келасьева) Мария Васильевна

Место рождения

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892

Отец: Келасьев Василий Ильин

Мать: не указана

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.09.1915

Дочь: Сатьянова Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Кизирев Иван Акимович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кизирев Иван Акимович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close