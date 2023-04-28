Кизирева (Келасьева) Мария Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892
Отец: Келасьев Василий Ильин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.09.1915
Дочь: Сатьянова Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Кизирев Иван Акимович
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно