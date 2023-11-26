(Аязбаева) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Аязбаева) Вера

Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
08.08.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пуховский Юрий

г. Находка, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пуховский Юрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пуховский Юрий

Смерть
Неизвестно
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