(Аязбаева) Вера
Место рожденияРоссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
08.08.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пуховский Юрий
г. Находка, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пуховский Юрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пуховский Юрий
Смерть
Неизвестно