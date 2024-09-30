Кяйвяряйнен (Барндык) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кяйвяряйнен (Барндык) Елизавета Ивановна

Место рождения

Рудемилли, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

22.07.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рудемилли, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
26.12.1892

Муж: Кяйвяряйнен Генрих Генрихович

Рождение ребёнка
22.06.1897

Сын: Кяйвяряйнен Иван Генрихович

Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Генрих Генрихович

Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
03.06.1899

Дочь: (Кяйвяряйнен) Мария Генриховна

Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Генрих Генрихович

Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
21.05.1901

Дочь: (Кяйвяряйнен) Ева Генриховна

Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Генрих Генрихович

Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
01.12.1903

Сын: Кяйвяряйнен Андрей Генрихович

Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Генрих Генрихович

Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
11.06.1912

Сын: Кяйвяряйнен Александр Генрихович

Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Генрих Генрихович

Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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