Кяйвяряйнен (Барндык) Елизавета Ивановна
Место рождения
Дата рождения22.07.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.12.1892
Рождение ребёнка
22.06.1897
Сын: Кяйвяряйнен Иван Генрихович
Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Генрих Генрихович
Рождение ребёнка
03.06.1899
Дочь: (Кяйвяряйнен) Мария Генриховна
Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Генрих Генрихович
Рождение ребёнка
21.05.1901
Дочь: (Кяйвяряйнен) Ева Генриховна
Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Генрих Генрихович
Рождение ребёнка
01.12.1903
Сын: Кяйвяряйнен Андрей Генрихович
Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Генрих Генрихович
Рождение ребёнка
11.06.1912
Сын: Кяйвяряйнен Александр Генрихович
Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Генрих Генрихович
Смерть
Неизвестно