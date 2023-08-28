Чуркина Агрипина Акимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧуркина Агрипина Акимова

Чуркина Агрипина Акимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.09.1887

Муж: Чуркин Георгий Иларионов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
11.03.1889

Дочь: Марфа Егорова

Отец ребёнка: Чуркин Георгий Иларионов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
12.06.1892

Сын: Чуркин Арсений Егоров

Отец ребёнка: Чуркин Георгий Иларионов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.05.1895

Дочь: Евдокия Егорова

Отец ребёнка: Чуркин Георгий Иларионов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лыков ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуркин Григорий Егоров

Отец ребёнка: Чуркин Георгий Иларионов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close