Чуркина Агрипина Акимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.09.1887
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
11.03.1889
Дочь: Марфа Егорова
Отец ребёнка: Чуркин Георгий Иларионов
Рождение ребёнка
12.06.1892
Отец ребёнка: Чуркин Георгий Иларионов
Рождение ребёнка
05.05.1895
Дочь: Евдокия Егорова
Отец ребёнка: Чуркин Георгий Иларионов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лыков ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чуркин Георгий Иларионов
Смерть
Неизвестно