Сизова (Кружкова) Лидия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1937
Дата смерти25.12.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.01.1962
Дочь: Кузнецова Елена Валерьевна
Отец ребёнка: Сизов Валерий Павлович
Рождение ребёнка
22.06.1969
Дочь: Сизова Татьяна Валерьевна
Отец ребёнка: Сизов Валерий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.12.2016