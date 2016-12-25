Сизова (Кружкова) Лидия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сизова (Кружкова) Лидия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1937

Дата смерти

25.12.2016

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.01.1962

Дочь: Кузнецова Елена Валерьевна

Отец ребёнка: Сизов Валерий Павлович

Рождение ребёнка
22.06.1969

Дочь: Сизова Татьяна Валерьевна

Отец ребёнка: Сизов Валерий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сизов Валерий Павлович

Смерть
25.12.2016
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