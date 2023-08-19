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Голубнов Борис Иванович

Место рождения

Бауыржан Момышулы, Жуалынский район, Жамбылская область

Дата рождения

11.05.1945

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1945

Отец: Голубнов Иван Иванович

Мать: Голубнова Галина

Бауыржан Момышулы, Жуалынский район, Жамбылская область
Рождение ребёнка
08.07.1969

Дочь: Лакеева Галина Борисовна

Мать ребёнка: Голубнова Екатерина Вячеславовна

Рождение ребёнка
31.12.1980

Дочь: Мария Борисовна

Мать ребёнка: Голубнова Екатерина Вячеславовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голубнова Екатерина Вячеславовна

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