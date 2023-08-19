Голубнов Борис Иванович
Место рождения
Дата рождения11.05.1945
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1945
Отец: Голубнов Иван Иванович
Мать: Голубнова Галина
Рождение ребёнка
08.07.1969
Дочь: Лакеева Галина Борисовна
Мать ребёнка: Голубнова Екатерина Вячеславовна
Рождение ребёнка
31.12.1980
Дочь: Мария Борисовна
Мать ребёнка: Голубнова Екатерина Вячеславовна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно