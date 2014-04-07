Полевская (Полевская) Федосья Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полевская (Полевская) Федосья Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1919

Дата смерти

07.04.2014

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1919

Отец: Полевский Гаврил Федотович

Мать: Чуйкова Екатерина

Рождение ребёнка
05.07.1941

Дочь: Систук Раиса Яковлевна

Отец ребёнка: Дорохин Яков Захарович

Вяткино, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
11.10.1948

Дочь: Дементьева Антонина Яковлевна

Отец ребёнка: Дорохин Яков Захарович

Смерть
07.04.2014
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