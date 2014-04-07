Полевская (Полевская) Федосья Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1919
Дата смерти07.04.2014
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1919
Отец: Полевский Гаврил Федотович
Мать: Чуйкова Екатерина
Рождение ребёнка
05.07.1941
Дочь: Систук Раиса Яковлевна
Отец ребёнка: Дорохин Яков Захарович
Вяткино, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
11.10.1948
Дочь: Дементьева Антонина Яковлевна
Отец ребёнка: Дорохин Яков Захарович
Смерть
07.04.2014