Крутиков Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крутиков Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крутиков Лев Александрович

Мать ребёнка: Крутикова (Хазова) Прасковья Вячеславовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крутиков Станислав Александрович

Мать ребёнка: Крутикова (Хазова) Прасковья Вячеславовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крутикова (Хазова) Прасковья Вячеславовна

Смерть
Неизвестно

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