Панжинская (Шачнева) Параскева Николаевна
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Шачнев Николай Сергеевич
Бракосочетание
10.10.1877 ст.
Василия Абрамова Панжинского сын Василий Васильев 18 Николая Сергеева Шачнева дочь Параскева Николаевна 17
Рождение ребёнка
21.10.1898 ст.
Сын: Панжинский Иаков Васильевич
Отец ребёнка: Панжинский Василий Васильев
Смерть
Неизвестно