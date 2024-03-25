Панжинская (Шачнева) Параскева Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панжинская (Шачнева) Параскева Николаевна

Место рождения

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Шачнев Николай Сергеевич

Мать: не указана

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
10.10.1877 ст.

Муж: Панжинский Василий Васильев

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Василия Абрамова Панжинского сын Василий Васильев 18 Николая Сергеева Шачнева дочь Параскева Николаевна 17
Рождение ребёнка
21.10.1898 ст.

Сын: Панжинский Иаков Васильевич

Отец ребёнка: Панжинский Василий Васильев

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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