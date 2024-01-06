Чешейко Сергей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чешейко Сергей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1986

Пол

Мужской

Отец

1946 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1986

Отец: Чешейко Владимир Иосифович

Мать: не указана

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