Моисеев Николай Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1981
Сын: Моисеев Виталий Николаевич
Мать ребёнка: Моисеева Татьяна Юльевна
Рождение ребёнка
05.02.1990
Дочь: Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Моисеева Татьяна Юльевна
Работа или профессия
Неизвестно
Врач-хирург