Моисеев Николай Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеев Николай Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1954

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1981

Сын: Моисеев Виталий Николаевич

Мать ребёнка: Моисеева Татьяна Юльевна

Рождение ребёнка
05.02.1990

Дочь: Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Моисеева Татьяна Юльевна

Работа или профессия
Неизвестно
Врач-хирург
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