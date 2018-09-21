Tank Ilmar
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1928
Дата смерти21.09.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.07.1948
Сын: Hinrikson Uno
Мать ребёнка: Hinrikson Hilja
Рождение ребёнка
07.01.1956
Сын: Hinrikson Tiit
Мать ребёнка: Hinrikson Hilja
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Hinrikson Hilja
Смерть
21.09.2018
Похороны
21.10.2018