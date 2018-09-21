Tank Ilmar — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Tank Ilmar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1928

Дата смерти

21.09.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

1948 г.р.
1956 г.р.

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.07.1948

Сын: Hinrikson Uno

Мать ребёнка: Hinrikson Hilja

Рождение ребёнка
07.01.1956

Сын: Hinrikson Tiit

Мать ребёнка: Hinrikson Hilja

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Hinrikson Hilja

Смерть
21.09.2018
Похороны
21.10.2018
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