Рукосуев Захар Василискович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рукосуев Захар Василискович

Место рождения

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Рукосуев Василиск Дмитриевич

Мать: ?

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1844

Сын: Рукосуев Никита Захарович

Мать ребёнка: Рукосуева Авдотья Васильевна

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1845

Сын: Рукосуев Иван Захарович

Мать ребёнка: Рукосуева Авдотья Васильевна

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Надежда Захаровна

Мать ребёнка: Рукосуева Авдотья Васильевна

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рукосуева Авдотья Васильевна

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
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