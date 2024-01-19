Рукосуев Захар Василискович
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Рукосуев Василиск Дмитриевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1844
Сын: Рукосуев Никита Захарович
Мать ребёнка: Рукосуева Авдотья Васильевна
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Рукосуева Авдотья Васильевна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Надежда Захаровна
Мать ребёнка: Рукосуева Авдотья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно