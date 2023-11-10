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Селезнев Василий Семенович

Место рождения

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

01.02.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1873

Отец: Селезнев Семен Николаевич

Мать: Селезнева Парасковья Ефимовна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
30.08.1898 ст.

Сын: Селезнев Павел Васильевич

Мать ребёнка: Селезнева Александра Ефимовна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Дата рождения написана по метрике. Восприемники: Села Глубокого, крестьянин Алексей Ефимович Трусов и сельца Яковлевского, крестьянина Ивана Андреевича Марина, жена Варвара Степановна.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селезнева Александра Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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