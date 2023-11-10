Селезнев Василий Семенович
Место рождения
Дата рождения01.02.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1873
Рождение ребёнка
30.08.1898 ст.
Сын: Селезнев Павел Васильевич
Мать ребёнка: Селезнева Александра Ефимовна
Дата рождения написана по метрике. Восприемники: Села Глубокого, крестьянин Алексей Ефимович Трусов и сельца Яковлевского, крестьянина Ивана Андреевича Марина, жена Варвара Степановна.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно