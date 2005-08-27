Андреев Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев Дмитрий

Место рождения

пос.Северка, Свердловская обл.

Дата рождения

07.08.1972

Дата смерти

27.08.2005

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1951 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1972

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Денисова (андреева) Людмила

пос.Северка, Свердловская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
27.08.2005
г.Екатеринбург
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