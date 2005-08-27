Андреев Дмитрий
Место рожденияпос.Северка, Свердловская обл.
Дата рождения07.08.1972
Дата смерти27.08.2005
ПолМужской
Отец
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Мать
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1972
Отец: скрыто настройками приватности
пос.Северка, Свердловская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
27.08.2005
г.Екатеринбург