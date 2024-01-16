Лукина Наталья Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛукина Наталья Осиповна

Лукина Наталья Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1808 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Лукин Павел Логинович (Логгинович)

Рассомахино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукин Павел Логинович (Логгинович)

д. Костылево Ентальской волости
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close