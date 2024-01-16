Лукина Наталья Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Лукин Павел Логинович (Логгинович)
Рассомахино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
д. Костылево Ентальской волости
Смерть
Неизвестно