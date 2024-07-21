Миюсова Мария Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1889 или 1890
Рождение ребёнка
06.05.1894 ст.
Сын: Миюсов Николай Александрович
Отец ребёнка: Миюсов Александр Яковлевич
Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Восприемники: сельский обыватель Василий Яковлев Миюсов
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Миюсов Иван
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
21.05.1903
жених и невеста оба вторым браком. У Георгия Стефанова 29 апреля умерла 1-я жена Екатерина Иоаннова
Смерть
Неизвестно