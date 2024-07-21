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Миюсова Мария Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1866 г.р.
Около 1871 г.р.

Дети

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1889 или 1890

Муж: Миюсов Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
06.05.1894 ст.

Сын: Миюсов Николай Александрович

Отец ребёнка: Миюсов Александр Яковлевич

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Восприемники: сельский обыватель Василий Яковлев Миюсов
Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Миюсов Иван

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
21.05.1903

Муж: Типикин Георгий Стефанович

жених и невеста оба вторым браком. У Георгия Стефанова 29 апреля умерла 1-я жена Екатерина Иоаннова
Смерть
Неизвестно

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