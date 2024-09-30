Раппу (Лампинен) Люли Петровна
Место рождения
Дата рождения23.10.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1906
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Раппу Адам Иванович
Рождение ребёнка
18.06.1929
Дочь: (Раппу) Ирья Адамовна
Отец ребёнка: Раппу Адам Иванович
Рождение ребёнка
06.03.1933
Дочь: (Раппу) Берта Адамовна
Отец ребёнка: Раппу Адам Иванович
Смерть
Неизвестно