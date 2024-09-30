Раппу (Лампинен) Люли Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раппу (Лампинен) Люли Петровна

Место рождения

Большие Томики, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

23.10.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1906

Отец: Лампинен Петр Адамович

Мать: Лампинен (Саволайнен) Мария Иосифовна

Большие Томики, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Раппу Адам Иванович

Рождение ребёнка
18.06.1929

Дочь: (Раппу) Ирья Адамовна

Отец ребёнка: Раппу Адам Иванович

Алакюля, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
06.03.1933

Дочь: (Раппу) Берта Адамовна

Отец ребёнка: Раппу Адам Иванович

Алакюля, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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