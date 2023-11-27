Мостовой Вадим Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.05.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мостовая Светлана Антоновна
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мостовая Светлана Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно