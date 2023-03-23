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Гребенщиков Владимир Прокопьевич

Место рождения

село Кырынды,Елабужского уезда,Вятской губернии

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Гребенщиков Прокопий Иванов

Мать: Красноперова Ульяна Васильева

село Кырынды,Елабужского уезда,Вятской губернии
Бракосочетание
03.02.1886

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Гребенщикова Пелагея Владимировна

Мать ребёнка: Красноперова Параскева Стефанова

Смерть
Неизвестно
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