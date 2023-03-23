Гребенщиков Владимир Прокопьевич
Место рождениясело Кырынды,Елабужского уезда,Вятской губернии
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
село Кырынды,Елабужского уезда,Вятской губернии
Бракосочетание
03.02.1886
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Гребенщикова Пелагея Владимировна
Мать ребёнка: Красноперова Параскева Стефанова
Смерть
Неизвестно