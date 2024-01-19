Чернышев Кондратий Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышев Кондратий Яковлев

Место рождения

Бегино, Одоевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

После 1834 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Бегино, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Чернышев Иван Кондратьев

Мать ребёнка: Чернышева Фекла Лукина

Бегино, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Чернышев Прокофий Кондратьев

Мать ребёнка: Чернышева Фекла Лукина

Бегино, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернышева Фекла Лукина

Смерть
Неизвестно
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