Чернышев Кондратий Яковлев
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Чернышева Фекла Лукина
Рождение ребёнка
1855
Сын: Чернышев Прокофий Кондратьев
Мать ребёнка: Чернышева Фекла Лукина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чернышева Фекла Лукина
Смерть
Неизвестно