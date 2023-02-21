Виниченко Игнат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виниченко Игнат

Место рождения

д.Богуши, Брагинский район

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Богуши, Брагинский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виниченко Анна Игнатьевна

Мать ребёнка: не указана

д.Богуши, Брагинский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виниченко Надежда Игнатьевна

Мать ребёнка: не указана

д.Богуши, Брагинский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виниченко Мария Игнатьевна

Мать ребёнка: не указана

д.Богуши, Брагинский район
Смерть
Неизвестно
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