Виниченко Игнат
Место рожденияд.Богуши, Брагинский район
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Богуши, Брагинский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виниченко Анна Игнатьевна
Мать ребёнка: не указана
д.Богуши, Брагинский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виниченко Надежда Игнатьевна
Мать ребёнка: не указана
д.Богуши, Брагинский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виниченко Мария Игнатьевна
Мать ребёнка: не указана
д.Богуши, Брагинский район
Смерть
Неизвестно