Суворов Константин Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суворов Константин Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Суворов Иван Константинович

Мать ребёнка: Суворова Мария Александровна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Суворов Николай Константинович

Мать ребёнка: Суворова Мария Александровна

Рождение ребёнка
1859

Сын: Суворов Александр Константинович

Мать ребёнка: Суворова Мария Александровна

Рождение ребёнка
1862

Сын: Суворов Сергей Константинович

Мать ребёнка: Суворова Мария Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суворов Владимир Константинович

Мать ребёнка: Суворова Мария Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Константиновна

Мать ребёнка: Суворова Мария Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суворова Мария Александровна

Смерть
Неизвестно
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