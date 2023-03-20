Суворов Константин Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Сын: Суворов Иван Константинович
Мать ребёнка: Суворова Мария Александровна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Суворов Николай Константинович
Мать ребёнка: Суворова Мария Александровна
Рождение ребёнка
1859
Сын: Суворов Александр Константинович
Мать ребёнка: Суворова Мария Александровна
Рождение ребёнка
1862
Сын: Суворов Сергей Константинович
Мать ребёнка: Суворова Мария Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суворов Владимир Константинович
Мать ребёнка: Суворова Мария Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Константиновна
Мать ребёнка: Суворова Мария Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно