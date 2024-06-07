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Тетерина Ефросинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тетерин Леонтий Савич

Рождение ребёнка
1849

Сын: Тетерин Иван Леонтьевич

Отец ребёнка: Тетерин Леонтий Савич

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Тетерина Анастасия Афанасьевна

Отец ребёнка: Тетерин Леонтий Савич

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Тетерина Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Тетерин Леонтий Савич

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Тетерина Александра Афанасьевна

Отец ребёнка: Тетерин Леонтий Савич

Рождение ребёнка
1857

Сын: Тетерин Алексей Леонтьевич

Отец ребёнка: Тетерин Леонтий Савич

Смерть
Неизвестно

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