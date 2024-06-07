Тетерина Ефросинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Тетерин Леонтий Савич
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Тетерина Анастасия Афанасьевна
Отец ребёнка: Тетерин Леонтий Савич
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Тетерина Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Тетерин Леонтий Савич
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Тетерина Александра Афанасьевна
Отец ребёнка: Тетерин Леонтий Савич
Рождение ребёнка
1857
Сын: Тетерин Алексей Леонтьевич
Отец ребёнка: Тетерин Леонтий Савич
Смерть
Неизвестно