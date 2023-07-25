Щербак (Галкина) Евфросинья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Щербак Михаил Карпович
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Щербак Михаил Карпович
Рождение ребёнка
1900
Сын: Щербак Тимофей Михайлович
Отец ребёнка: Щербак Михаил Карпович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Александра Михайловна
Отец ребёнка: Щербак Михаил Карпович
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Щербак Михаил Карпович
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Щербак Михаил Карпович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Щербак Василий Михайлович
Отец ребёнка: Щербак Михаил Карпович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Щербак Михаил Карпович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно