Щербак (Галкина) Евфросинья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербак (Галкина) Евфросинья Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Сын: Щербак Яков Михайлович

Отец ребёнка: Щербак Михаил Карпович

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Щербак Михаил Карпович

Рождение ребёнка
1900

Сын: Щербак Тимофей Михайлович

Отец ребёнка: Щербак Михаил Карпович

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Александра Михайловна

Отец ребёнка: Щербак Михаил Карпович

Рождение ребёнка
1907

Сын: Щербак Иван Михайлович

Отец ребёнка: Щербак Михаил Карпович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Щербак Петр Михайлович

Отец ребёнка: Щербак Михаил Карпович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Щербак Василий Михайлович

Отец ребёнка: Щербак Михаил Карпович

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Щербак Михаил Карпович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербак Михаил Карпович

Смерть
Неизвестно
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