Лаврентьев Альберт — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаврентьев Альберт

Место рождения

Абакан, город Абакан, Республика Хакасия

Дата рождения

04.06.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1981 г.р.

Дети

2004 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
05.05.2004

Дочь: Полина

Мать ребёнка: Злаказова Татьяна

Рождение ребёнка
29.09.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Злаказова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Злаказова Татьяна

Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
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