Лаврентьев Альберт
Место рождения
Дата рождения04.06.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.05.2004
Дочь: Полина
Мать ребёнка: Злаказова Татьяна
Рождение ребёнка
29.09.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Злаказова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Злаказова Татьяна