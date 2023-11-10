Полуботок (Леонтович) Анастасия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полуботок (Леонтович) Анастасия Степановна

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Место рождения

Чернигов, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

02.04.1802

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: Леонтович Степан Константинович

Мать: Леонтович Феодосия Степановна

Чернигов, Чернігівська область
Дочь Черниговского полкового хорунжего
Рождение ребёнка
28.03.1747

Дочь: Милорадович Софья Семёновна

Отец ребёнка: Полуботок Семён Яковлевич

Жукотки, Чернігівська область
(или 19 дек. 1747 г.)
Бракосочетание
Около 1750

Муж: Полуботок Семён Яковлевич

Чернигов, Чернігівська область
Место жительства
11.05.1752
Жукотки, Чернігівська область
Унаследовала село Жукотки на р. Суха Рудка. В 1736 году в селе было подданных Полуботок - 33 двора. Около 1781 г. Жукотки принадлежали Анастасии Полуботок, вдове бунчукового товарища Семёна Полуботка,... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полуботок Татьяна Семёновна

Отец ребёнка: Полуботок Семён Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стороженко Феодосия Семёновна

Отец ребёнка: Полуботок Семён Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Жукотки, Чернігівська область
Смерть
02.04.1802
Новые Боровичи, Чернігівська область
Погребена в церкви св. Николая, в господком саду
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