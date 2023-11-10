Полуботок (Леонтович) Анастасия Степановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1732
Дата смерти02.04.1802
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732
Дочь Черниговского полкового хорунжего
Рождение ребёнка
28.03.1747
Дочь: Милорадович Софья Семёновна
Отец ребёнка: Полуботок Семён Яковлевич
(или 19 дек. 1747 г.)
Бракосочетание
Около 1750
Место жительства
11.05.1752
Унаследовала село Жукотки на р. Суха Рудка. В 1736 году в селе было подданных Полуботок - 33 двора. Около 1781 г. Жукотки принадлежали Анастасии Полуботок, вдове бунчукового товарища Семёна Полуботка,... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полуботок Татьяна Семёновна
Отец ребёнка: Полуботок Семён Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стороженко Феодосия Семёновна
Отец ребёнка: Полуботок Семён Яковлевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.04.1802
Новые Боровичи, Чернігівська область
Погребена в церкви св. Николая, в господком саду