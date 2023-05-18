Труфанов Алексей Дементиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТруфанов Алексей Дементиевич

Труфанов Алексей Дементиевич

Место рождения

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: Труфанов Дементий Петрович

Мать: Мария Петровна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
1897

Жена: Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
12.01.1900

Дочь: Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
До 1905

Дочь: Марфа Алексеевна

Мать ребёнка: Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
14.06.1917

Сын: Труфанов Фёдор Алексеевич

Мать ребёнка: Мария Яковлевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close