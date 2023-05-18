Труфанов Алексей Дементиевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: Труфанов Дементий Петрович
Мать: Мария Петровна
Бракосочетание
1897
Жена: Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
12.01.1900
Дочь: Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
До 1905
Дочь: Марфа Алексеевна
Мать ребёнка: Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
14.06.1917
Сын: Труфанов Фёдор Алексеевич
Мать ребёнка: Мария Яковлевна
Смерть
Неизвестно