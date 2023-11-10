Башкиров Тимофей Петрович
Место рождения
Дата рождения05.05.1893
Дата смерти23.05.1895
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1893
Отец: Башкиров Пётр Романович
Мать: Башкирова Мария Ефимовна
Крещение
07.05.1893
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Восприемники: Иван Кузьмич Башкиров, Марфа Павловна Башкирова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.05.1895
Причина смерти: продолжительная болезнь