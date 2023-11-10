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Башкиров Тимофей Петрович

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

05.05.1893

Дата смерти

23.05.1895

Пол

Мужской

Отец

Около 1848 г.р.

Мать

Около 1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1893

Отец: Башкиров Пётр Романович

Мать: Башкирова Мария Ефимовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
07.05.1893
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Восприемники: Иван Кузьмич Башкиров, Марфа Павловна Башкирова
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
23.05.1895
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: продолжительная болезнь
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