Гостищева (Шахова) Анна Ивановна 17.04.1995 — найти родственников по фамилии на Familio

Гостищева (Шахова) Анна Ивановна

Автор
АГ
Гостищева (Шахова) А.

женский, родилась 17.04.1995, Белгород, город Белгород, Белгородская область

Отец
Шахов Иван Николаевич01.03.1967 г.р.
Мать
Шахова (Коптева) Юлия Витальевна10.12.1976 г.р.
Супруги
Гостищев Артём Романович27.03.1992 г.р.
Дети
Гостищев Данил Артёмович16.10.2024 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1995

Отец: Шахов Иван Николаевич

Мать: Шахова (Коптева) Юлия Витальевна

Белгород, город Белгород, Белгородская область

Бракосочетание
02.06.2020

Муж: Гостищев Артём Романович

Белгород, город Белгород, Белгородская область

Рождение ребёнка
16.10.2024

Сын: Гостищев Данил Артёмович

Отец ребёнка: Гостищев Артём Романович

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