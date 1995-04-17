Гостищева (Шахова) Анна Ивановна
женский, родилась 17.04.1995, Белгород, город Белгород, Белгородская область
ОтецШахов Иван Николаевич01.03.1967 г.р.
МатьШахова (Коптева) Юлия Витальевна10.12.1976 г.р.
Супруги
Гостищев Артём Романович27.03.1992 г.р.
Дети
Гостищев Данил Артёмович16.10.2024 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1995
Белгород, город Белгород, Белгородская область
Бракосочетание
02.06.2020
Белгород, город Белгород, Белгородская область
Рождение ребёнка
16.10.2024
Отец ребёнка: Гостищев Артём Романович