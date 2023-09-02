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Чекнова Елена Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

14.01.1823

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798 или 1804

Дочь: Чекнова Дарья Кондратьевна

Отец ребёнка: Чекнов Кондрат Захарович

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Чекнов Яков Кондратьевич

Отец ребёнка: Чекнов Кондрат Захарович

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Чекнов Иван Кондратьевич

Отец ребёнка: Чекнов Кондрат Захарович

Рождение ребёнка
1815 или 1817

Сын: Чекнов Афиноген Кондратьевич

Отец ребёнка: Чекнов Кондрат Захарович

Рождение ребёнка
05.07.1817

Дочь: Чекнова Мария Кондратьевна

Отец ребёнка: Чекнов Кондрат Захарович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.04.1820

Сын: Чекнов Терентий Кондратьевич

Отец ребёнка: Чекнов Кондрат Захарович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Чекнова Мария Кондратьевна

Отец ребёнка: Чекнов Кондрат Захарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чекнов Кондрат Захарович

Смерть
14.01.1823
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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