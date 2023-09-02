Чекнова Елена Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смерти14.01.1823
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798 или 1804
Дочь: Чекнова Дарья Кондратьевна
Отец ребёнка: Чекнов Кондрат Захарович
Рождение ребёнка
Около 1809
Отец ребёнка: Чекнов Кондрат Захарович
Рождение ребёнка
Около 1811
Отец ребёнка: Чекнов Кондрат Захарович
Рождение ребёнка
1815 или 1817
Сын: Чекнов Афиноген Кондратьевич
Отец ребёнка: Чекнов Кондрат Захарович
Рождение ребёнка
05.07.1817
Дочь: Чекнова Мария Кондратьевна
Отец ребёнка: Чекнов Кондрат Захарович
Рождение ребёнка
06.04.1820
Сын: Чекнов Терентий Кондратьевич
Отец ребёнка: Чекнов Кондрат Захарович
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Чекнова Мария Кондратьевна
Отец ребёнка: Чекнов Кондрат Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.01.1823