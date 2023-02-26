Гусев Степан Павлович
Место рожденияЛенинградская обл., Крестецкий р-н, Литвиновский с/с, д. Ярково
Дата рождения1891
Дата смерти13.02.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Ленинградская обл., Крестецкий р-н, Литвиновский с/с, д. Ярково
Рождение ребёнка
23.05.1937
Дочь: Березовская Валентина Степановна
Мать ребёнка: - Зинаида Капитоновна
Ленинград
Смерть
13.02.1938
г.Ленинград
Причина смерти: расстрелян