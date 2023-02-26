Гусев Степан Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусев Степан Павлович

Место рождения

Ленинградская обл., Крестецкий р-н, Литвиновский с/с, д. Ярково

Дата рождения

1891

Дата смерти

13.02.1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Ленинградская обл., Крестецкий р-н, Литвиновский с/с, д. Ярково
Рождение ребёнка
23.05.1937

Дочь: Березовская Валентина Степановна

Мать ребёнка: - Зинаида Капитоновна

Ленинград
Смерть
13.02.1938
г.Ленинград
Причина смерти: расстрелян
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