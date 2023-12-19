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Еланцев Владимир Георгиевич
Еланцев Владимир Георгиевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.07.1975
Пол
Мужской
Отец
Еланцев Георгий Александрович
1945 г.р.
Мать
Еланцева Новых Людмила Афонасевна
1948 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1975
Отец:
Еланцев Георгий Александрович
Мать:
Еланцева Новых Людмила Афонасевна
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