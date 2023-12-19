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Еланцев Владимир Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.1975

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1975

Отец: Еланцев Георгий Александрович

Мать: Еланцева Новых Людмила Афонасевна

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