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(Прилучная) Клавдия Васильевна

Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

03.06.1913 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
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Место
Комментарий
Рождение
03.06.1913 ст.

Отец: Прилучный Василий Кузьмович

Мать: Прилучная Елизавета Васильевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
В записи о рождении фигурирует мертворожденная сестра-близнец
Крещение
03.06.1913 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
"Страха ради смертного крещена без восприемницы. Совершила таинство крещения страха ради смертного бабка крестьянская вдова Александра Ивановна Прилучная, таинство же миропомазания не было совершено з... Показать все
Смерть
Неизвестно
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