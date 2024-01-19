(Прилучная) Клавдия Васильевна
Место рождения
Дата рождения03.06.1913 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1913 ст.
В записи о рождении фигурирует мертворожденная сестра-близнец
Крещение
03.06.1913 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
"Страха ради смертного крещена без восприемницы. Совершила таинство крещения страха ради смертного бабка крестьянская вдова Александра Ивановна Прилучная, таинство же миропомазания не было совершено з... Показать все
Смерть
Неизвестно