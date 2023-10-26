Щегольков Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.09.1930
Дочь: Духлëнкова Александра Михайловна
Мать ребёнка: Щеголькова Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щегольков Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Щеголькова Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щегольков Петр Михайлович
Мать ребёнка: Щеголькова Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щегольков Иван Михайлович
Мать ребёнка: Щеголькова Полина