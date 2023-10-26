Щегольков Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щегольков Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.09.1930

Дочь: Духлëнкова Александра Михайловна

Мать ребёнка: Щеголькова Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щегольков Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Щеголькова Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щегольков Петр Михайлович

Мать ребёнка: Щеголькова Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щегольков Иван Михайлович

Мать ребёнка: Щеголькова Полина

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