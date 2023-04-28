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(Кондюрина) Надежда Наумовна

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

15.09.1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1806

Отец: Кондюрин Наум Михайлович

Мать: Кондюрина Акилина Михайловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
21.09.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
26.02.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
19.05.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
19.05.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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