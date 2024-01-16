(Глекова) Евдокия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Глекова) Евдокия Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Пол

Женский

Отец

1869 г.р.

Мать

1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Глеков Тимофей Яковлевич

Мать: Глекова Евдокия Николаевна

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