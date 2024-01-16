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(Глекова) Евдокия Тимофеевна
(Глекова) Евдокия Тимофеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1899
Пол
Женский
Отец
Глеков Тимофей Яковлевич
1869 г.р.
Мать
Глекова Евдокия Николаевна
1871 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец:
Глеков Тимофей Яковлевич
Мать:
Глекова Евдокия Николаевна
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