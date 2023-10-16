Щербакова Яна Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова Яна Геннадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1970

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1970

Отец: Скандаков Геннадий

Мать: Скандакова Варвара Серафимовна

Рождение ребёнка
15.01.1990

Сын: Щербаков Игорь Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
07.04.2005

Дочь: Айкина Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Айкин Александр Юрьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Айкина Анастасия

Отец ребёнка: Айкин Александр Юрьевич

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