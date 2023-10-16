Щербакова Яна Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1970
ПолЖенский
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1970
Отец: Скандаков Геннадий
Рождение ребёнка
15.01.1990
Сын: Щербаков Игорь Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
07.04.2005
Дочь: Айкина Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Айкин Александр Юрьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Айкина Анастасия
Отец ребёнка: Айкин Александр Юрьевич