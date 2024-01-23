Ляхова Полина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляхова Полина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.12.1950

Сын: Лях Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Ляхов Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лях Владимир Владимиович

Отец ребёнка: Ляхов Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ляхова Валентина Владимировна

Отец ребёнка: Ляхов Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ляхова-Аргунова Тамара Владимировна

Отец ребёнка: Ляхов Владимир

Смерть
Неизвестно
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