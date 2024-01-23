Ляхова Полина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.12.1950
Отец ребёнка: Ляхов Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лях Владимир Владимиович
Отец ребёнка: Ляхов Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ляхова Валентина Владимировна
Отец ребёнка: Ляхов Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ляхова-Аргунова Тамара Владимировна
Отец ребёнка: Ляхов Владимир
Смерть
Неизвестно