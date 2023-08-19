Букин Андрей Евстафьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1847
Дата смертиПо 30.08.1889
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1847
Отец: Букин Евсей Севастьянович
Мать: Букина Елена Михайловна
по ревизским сказкам 1850 - 3 года
Бракосочетание
22.01.1865
Жена: Букина Ксения Вотифаевна
оба православные, у обоих первый брак. Жениху - 18; Невесте - 19
Рождение ребёнка
20.10.1865
Мать ребёнка: Букина Ксения Вотифаевна
Рождение ребёнка
Около 1869
Дочь: Илюхина Вера Андреевна
Мать ребёнка: Букина Ксения Вотифаевна
Бракосочетание
13.11.1872
оба православные, у обоих первый брак. Жениху - 19; Невесте - 16
Рождение ребёнка
21.07.1873
Сын: Букин Иван Андреевич
Мать ребёнка: Букина Евдокия Васильевна (?)
Рождение ребёнка
02.01.1878
Дочь: Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: Букина Евдокия Васильевна (?)
Рождение ребёнка
27.07.1879
Дочь: Параскева Андреевна
Мать ребёнка: Букина Евдокия Васильевна (?)
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Елена Андреевна
Мать ребёнка: Букина Евдокия Васильевна (?)
Рождение ребёнка
Около 1881
Дочь: Афонкина Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Букина Евдокия Васильевна (?)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Букина Евдокия Васильевна (?)
Смерть
По 30.08.1889