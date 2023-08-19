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Букин Андрей Евстафьевич

Место рождения

Проломиха, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

По 30.08.1889

Пол

Мужской

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: Букин Евсей Севастьянович

Мать: Букина Елена Михайловна

Проломиха, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
по ревизским сказкам 1850 - 3 года
Бракосочетание
22.01.1865

Жена: Букина Ксения Вотифаевна

оба православные, у обоих первый брак. Жениху - 18; Невесте - 19
Рождение ребёнка
20.10.1865

Сын: Букин Димитрий Андреевич

Мать ребёнка: Букина Ксения Вотифаевна

Проломиха, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1869

Дочь: Илюхина Вера Андреевна

Мать ребёнка: Букина Ксения Вотифаевна

Бракосочетание
13.11.1872

Жена: Букина Евдокия Васильевна (?)

оба православные, у обоих первый брак. Жениху - 19; Невесте - 16
Рождение ребёнка
21.07.1873

Сын: Букин Иван Андреевич

Мать ребёнка: Букина Евдокия Васильевна (?)

Проломиха, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.01.1878

Дочь: Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: Букина Евдокия Васильевна (?)

Рождение ребёнка
27.07.1879

Дочь: Параскева Андреевна

Мать ребёнка: Букина Евдокия Васильевна (?)

Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Елена Андреевна

Мать ребёнка: Букина Евдокия Васильевна (?)

Рождение ребёнка
Около 1881

Дочь: Афонкина Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Букина Евдокия Васильевна (?)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Букин Димитрий Андреевич

Мать ребёнка: Букина Евдокия Васильевна (?)

Смерть
По 30.08.1889
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