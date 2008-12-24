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Ванюков Иван Давыдович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.2008

Пол

Мужской

Отец

1979 г.р.

Мать

1975 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.2008

Отец: Ванюков Давыд Венеаминович

Мать: Ванюкова Валентина

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