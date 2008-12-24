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Ванюков Иван Давыдович
Ванюков Иван Давыдович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.12.2008
Пол
Мужской
Отец
Ванюков Давыд Венеаминович
1979 г.р.
Мать
Ванюкова Валентина
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.2008
Отец:
Ванюков Давыд Венеаминович
Мать:
Ванюкова Валентина
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