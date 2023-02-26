Агрипина Лаврентиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1790
Дата смертиДо 1821
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1809
Сын: Иван Григорьев
Отец ребёнка: Георгий Прокопов
Рождение ребёнка
08.03.1820
Сын: Ефимий Георгиев
Отец ребёнка: Георгий Прокопов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Георгий Прокопов
Смерть
До 1821