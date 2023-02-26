Агрипина Лаврентиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агрипина Лаврентиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1790

Дата смерти

До 1821

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1790 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1809

Сын: Иван Григорьев

Отец ребёнка: Георгий Прокопов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.03.1820

Сын: Ефимий Георгиев

Отец ребёнка: Георгий Прокопов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Георгий Прокопов

Смерть
До 1821
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