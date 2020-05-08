Романова Ксения Артëмовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова Ксения Артëмовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.2020

Пол

Женский

Отец

1995 г.р.

Мать

1996 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.2020

Отец: Романов Артём Сергеевич

Мать: Романова Наталья Валерьевна

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