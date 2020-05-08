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Романова Ксения Артëмовна
Романова Ксения Артëмовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.05.2020
Пол
Женский
Отец
Романов Артём Сергеевич
1995 г.р.
Мать
Романова Наталья Валерьевна
1996 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.2020
Отец:
Романов Артём Сергеевич
Мать:
Романова Наталья Валерьевна
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