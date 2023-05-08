Грошикова Ксения Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грошикова Ксения Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1812 г.р.

Дети

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.03.1852

Дочь: Грошикова Александра Даниловна

Отец ребёнка: Грошиков Даниил Кузьмич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грошиков Даниил Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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