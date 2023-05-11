Иван Семёнов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Семёнов

Иван Семёнов

Место рождения

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1851

Дата смерти

30.09.1904

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: ?

Мать: ?

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.09.1883

Сын: Михаил Иванов

Мать ребёнка: Анна Архипова

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1883
рядовой
Рождение ребёнка
31.05.1887

Дочь: Феодосия Иванова

Мать ребёнка: Анна Архипова

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.01.1890

Дочь: Ксения Иванова

Мать ребёнка: Анна Архипова

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.06.1892

Дочь: Агрипина Иоаннова

Мать ребёнка: Анна Архипова

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
30.09.1904
Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close