Иван Семёнов
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смерти30.09.1904
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.09.1883
Сын: Михаил Иванов
Мать ребёнка: Анна Архипова
Военная служба
1883
рядовой
Рождение ребёнка
31.05.1887
Дочь: Феодосия Иванова
Мать ребёнка: Анна Архипова
Рождение ребёнка
13.01.1890
Дочь: Ксения Иванова
Мать ребёнка: Анна Архипова
Рождение ребёнка
20.06.1892
Дочь: Агрипина Иоаннова
Мать ребёнка: Анна Архипова
Смерть
30.09.1904