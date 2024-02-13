Неонила Васильева
Место рождения
Дата рождения27.10.1802 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1802 ст.
Отец: Василий Алексеев
Мать: Наталья Степанова
Бракосочетание
24.10.1817 ст.
Муж: Иван Прокопьев
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.08.1827 ст.
Сын: Матвей Иванов
Отец ребёнка: не указан
Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Незаконнорожденный, по крестному отцу Иванов
Смерть
Неизвестно