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Неонила Васильева

Место рождения

Макарово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

27.10.1802 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1802 ст.

Отец: Василий Алексеев

Мать: Наталья Степанова

Макарово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
24.10.1817 ст.

Муж: Иван Прокопьев

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.08.1827 ст.

Сын: Матвей Иванов

Отец ребёнка: не указан

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Незаконнорожденный, по крестному отцу Иванов
Смерть
Неизвестно

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