Наталья Филипповна или Филатовна
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
1749
Сын: Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
1752
Сын: Лукьян Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
1764
Сын: Евсей Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Тимофеевич
Смерть
Неизвестно