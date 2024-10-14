Наталья Филипповна или Филатовна 1738 — найти родственников по фамилии на Familio
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Наталья Филипповна или Филатовна

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1735 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Тимофеевич

Рождение ребёнка
1749

Сын: Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Тимофеевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1752

Сын: Лукьян Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Тимофеевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1764

Сын: Евсей Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Тимофеевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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